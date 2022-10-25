مليون حالة اضطراب نفسي خلال 10 سنوات في سوريا.. ربعها اكتئاب

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كشفت أرقام أوردتها وزارة الصحة السورية التأثير المدمر لسنوات الحرب على الصحة النفسية للسوريين التي سجلت اكثر من مليون حالة اضطراب نفسي في السنوات العشر الأخيرة، وذلك دون حساب الحالات في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة ولا الحالات التي لم يتم تسجيلها رسميا لدى الجهات الحكومية.وذكرت مسؤولة برنامج الصحة النفسية في وزارة الصحة السورية أمل شكو أن اكبر عدد من حالات الاضطراب سجلت في عام 2018 والتي بلغت 181586 حالة.وبيّنت مسؤولة البرنامج في ندوة خاصة أقامتها الوزارة أن أعلى نسبة كانت من نصيب المصابين بالاكتئاب والتي بلغت منذ عام 2013 وحتى الآن 225621 حالة العدد الأكبر كان في العام الماضي.وأضافت أنه خلال الفترة التي تم رصدها في السنوات الماضية 32530 حالة اضطرابات في الشدة النفسية و140692 حالة مصابة بمرض الذهانات و40209 حالات مصابة بمرض ثنائي القطب، على حين سجلت حالات الصرع 193739 حالة مسجلة في المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وسجلت حالات الاضطرابات النمائية (التوحد – التخلف العقلي) 33212 حالة.