وزير المالية المصري: قيمة المعاشات بلغت حوالي 200 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي

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أكد وزير المالية د. محمد معيط، أن قيمة المعاشات، خلال العام المالي الحالي، بلغت حوالي 200 مليار جنيه، ومن المقرر بعد 3 سنوات أن تبلغ 1.7 تريليون جنيه.وأضاف معيط خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي أن المبلغ الذي تم الحصول عليه من خلال تحويل الفوائض لنظام المعاشات على مدار فترة طويلة إلى بنك الاستثمار القومي كانت الخزانة العامة للدولة تمول بها الخطط الاستثمارية الخاصة بها، وبالتالي لم تخلق فوائض أو عوائد لأموال التأمينات والمعاشات إلى أن أصبحت المشكلة كبيرة في قدرة النظام على تسديد المعاشات وفقا لأحكام القانون.وأشار إلى أن الحل الحالي الذي تم البدء فيه من 160 مليار جنيه إلى 200 مليار هو ما يضمن قدرة النظام على سداد المعاشات بعد تراكم العديد من المشاكل لفترات طويلة، مبينا أن الخزانة العامة للدولة تمكنت من التدخل وحل تلك المشكلة لأن نظام المعاشات وحده لم يكن لديه القدرة لحل مشكلات تراكمت منذ عام 1975 حتى تم حلها في 2019.