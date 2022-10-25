سوناك يؤكد موقف بريطانيا "الراسخ" تجاه أوكرانيا





وأشارت رئاسة الحكومة البريطانية في بيان إلى أن سوناك، في أول محادثة هاتفية أجراها مع زعيم أجنبي منذ توليه منصبه، تباحث مع زيلينسكي "من أجل التشديد على دعم المملكة الراسخ لأوكرانيا".

Advertisement

وأعرب سوناك عن "أمله بلقاء شخصي بينهما قريبا". أكد رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك، الثلاثاء، للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بإمكانه الاعتماد على دعم المملكة "الراسخ" لبلاده في مواجهة الهجوم العسكري الروسي.وأشارت رئاسة الحكومة البريطانية في بيان إلى أن سوناك، في أول محادثة هاتفية أجراها مع زعيم أجنبي منذ توليه منصبه، تباحث مع زيلينسكي "من أجل التشديد على دعم المملكة الراسخ لأوكرانيا".وأعرب سوناك عن "أمله بلقاء شخصي بينهما قريبا".

وفي المقابل، أعرب الرئيس الأوكراني الثلاثاء عن أمله في "تعزيز" العلاقات بين أوكرانيا وبريطانيا التي تعد إحدى أبرز الدول الداعمة لكييف في مواجهة روسيا، وذلك إثر المحادثة الهاتفية مع سوناك، مشيرا إلى أنه دعاه لزيارة أوكرانيا.

(سكاي نيوز)