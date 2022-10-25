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عربي-دولي

نووي روسيا وحلف الناتو وجها لوجه.. التوتر يتصاعد!

Lebanon 24
25-10-2022 | 23:30
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بالتوازي مع التدريبات النووية السنوية لحلف شمال الأطلسي، تلقت واشنطن إشعارا من موسكو بشأن بدء مناورات تتضمن إطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، مما يزيد المخاوف من أي صدام مدمر في ظل التهديد الروسي والوعيد الغربي.

 

وتأتي المناورات النووية من الجانبين وسط قلق غربي بشأن إصرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أنه سيستخدم "أي وسيلة ضرورية" للدفاع عن الأراضي الروسية، حيث يزود بعض حلفاء الناتو، بقيادة الولايات المتحدة، أوكرانيا بأسلحة وذخائر متطورة للدفاع عن نفسها ضد الهجمات الروسية المستمرة منذ أشهر.

 

وزاد من حدة المخاوف تحذيرات روسية من إمكانية استخدام أوكرانيا ما يسمى "القنبلة القذرة" في ساحة المعركة، وهو ما اعتبره زعماء غربيون "ادعاءات تمهد الطريق لشن موسكو مثل هذا الهجوم".

 

والخميس الماضي اجتمعت مجموعة التخطيط النووي السرية التابعة للناتو في مقر الحلف ببروكسل، لبحث الخطط والسيناريوهات وتقديم دعم طارئ وطمأنة للسكان الذين يخشون تداعيات ضربة نووية قد تعلن بدء حرب عالمية ثالثة.

 

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن وصف تهديد نظيره الروسي باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا بالأخطر منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، وحذر من أن ذلك ينذر بـ"هيرمجدون" أو "نهاية العالم".

 

وكان آخر تدريب أجرته روسيا لقواتها النووية في شباط الماضي قبيل العملية العسكرية، في خطوة اعتقد مسؤولون آنذاك أنها كانت تهدف إلى "إثناء الغرب عن دعم كييف".

(سكاي نيوز)
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المصدر: سكاي نيوز
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