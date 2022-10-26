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بدء محادثات السلام الإثيوبية في جنوب إفريقيا

Lebanon 24
26-10-2022 | 00:00
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بدأت في جنوب إفريقيا، الثلاثاء، محادثات السلام الرسمية الأولى التي تستهدف إنهاء الحرب المستعرة منذ عامين بين الجيش الإثيوبي وقوات من إقليم تيغراي شمالي البلاد، وستنتهي الأحد.

وهذه فرصة سانحة لإنهاء الأزمة التي تسببت في مقتل الآلاف وتشريد ملايين، وترك مئات الآلاف على شفا مجاعة في ثاني أكبر دول إفريقية من حيث عدد السكان، مما تسبب في زعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقي.
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وتبدأ المحادثات، التي تتوسط فيها مفوضية الاتحاد الإفريقي، مع بدء تحقيق الحكومة مكاسب مهمة في ميدان المعارك، إذ سيطرت على مدن كبرى في تيغراي خلال الأسبوع المنصرم.
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