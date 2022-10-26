21
o
بيروت
21
o
طرابلس
8
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
شكوى روسية للأمم المتحدة حول مختبرات أوكرانيا البيولوجية
Lebanon 24
26-10-2022
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفعت روسيا شكوى إلى الأمم المتحدة حول المختبرات البيولوجية الأميركية في أوكرانيا، تشمل أدلة دامغة على هذه النشاطات جمعها الجانب الروسي في أوكرانيا.
وجاء في رسالتين وجههما مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الأربعاء، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، أنه "تحت المادة السادسة من اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسمية، توجه روسيا إلى مجلس الأمن الدولي شكوى رسمية، تتضمن كافة الأدلة الممكنة التي تبرر هذه الشكوى".
Advertisement
وأضافت الرسالة أن روسيا "تطلب مجددا عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي في 27 تشرين الأول 2022، لدراسة مشروع القرار المقترح".
وأوضح نيبينزيا أن مشروع القرار "يهدف إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الاتهامات التي يوجهها الجانب الروسي لواشنطن وكييف بإطلاق المختبرات البيولوجية في أوكرانيا".
وتتوقع موسكو من اللجنة أن تتمكن من الكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بالتزام واشنطن وكييف باتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسمية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هل نبيع الدولار؟ سؤال يحيّر اللبنانيين وهذا رأي الخبراء
Lebanon 24
هل نبيع الدولار؟ سؤال يحيّر اللبنانيين وهذا رأي الخبراء
01:15 | 2022-10-27
27/10/2022 01:15:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
02:04 | 2022-10-27
27/10/2022 02:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هؤلاء للسوريين: لا ترحلوا!
Lebanon 24
هؤلاء للسوريين: لا ترحلوا!
01:45 | 2022-10-27
27/10/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي تسعيرة الدولار المُتداولة عصر اليوم؟
Lebanon 24
ما هي تسعيرة الدولار المُتداولة عصر اليوم؟
09:45 | 2022-10-27
27/10/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب لم يعد موجودًا
Lebanon 24
حزب لم يعد موجودًا
02:45 | 2022-10-27
27/10/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:00 | 2022-10-28
تغريدات تدعو لاغتيال بايدن... هذا ما تم نشره في احدى الصحف الاميركية
23:30 | 2022-10-27
العالم يترقب... كوريا الشمالية تتجه لخوض اولى تجاربها النووية
23:00 | 2022-10-27
بايدن: حديث بوتين عن إمكانية استخدام النووي "خطير"
18:30 | 2022-10-27
بايدن: لا نسعى لصراعٍ مع الصين
18:00 | 2022-10-27
عرب إسرائيل هم الأكثر تأثيراً على انتخابات الشهر المقبل
17:30 | 2022-10-27
بوتين: العالم يسير نحو السيناريو الأسوأ
فيديو
انظر كيف تغير لون الملف بيد ريشي سوناك من أحمر لأخضر بثانية.. فيديو يرصد ما حدث
Lebanon 24
انظر كيف تغير لون الملف بيد ريشي سوناك من أحمر لأخضر بثانية.. فيديو يرصد ما حدث
09:30 | 2022-10-26
28/10/2022 07:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بكليب جريء.. رقص وغنج وإثارة! (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بكليب جريء.. رقص وغنج وإثارة! (فيديو)
02:47 | 2022-10-26
28/10/2022 07:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
14:00 | 2022-10-22
28/10/2022 07:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact