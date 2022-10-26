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شكوى روسية للأمم المتحدة حول مختبرات أوكرانيا البيولوجية

Lebanon 24
26-10-2022 | 00:30
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رفعت روسيا شكوى إلى الأمم المتحدة حول المختبرات البيولوجية الأميركية في أوكرانيا، تشمل أدلة دامغة على هذه النشاطات جمعها الجانب الروسي في أوكرانيا.

وجاء في رسالتين وجههما مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الأربعاء، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، أنه "تحت المادة السادسة من اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسمية، توجه روسيا إلى مجلس الأمن الدولي شكوى رسمية، تتضمن كافة الأدلة الممكنة التي تبرر هذه الشكوى".
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وأضافت الرسالة أن روسيا "تطلب مجددا عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي في 27 تشرين الأول 2022، لدراسة مشروع القرار المقترح".
 
وأوضح نيبينزيا أن مشروع القرار "يهدف إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الاتهامات التي يوجهها الجانب الروسي لواشنطن وكييف بإطلاق المختبرات البيولوجية في أوكرانيا".

وتتوقع موسكو من اللجنة أن تتمكن من الكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بالتزام واشنطن وكييف باتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسمية.
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