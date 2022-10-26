بايدن: أي هجوم نووي روسي سيكون "خطأ جسيماً هائلاً"

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حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، من أن أي هجوم نووي روسي سيكون "خطأ جسيماً هائلاً"، في حين تقول موسكو إن أوكرانيا تعد "قنبلة قذرة"، الأمر الذي نفته كييف ودول غربية.وحذر الرئيس الأميركي من أن "روسيا سترتكب خطأ جسيما هائلاً إذا استخدمت سلاحاً نووياً تكتيكياً".وتتكون القنبلة الإشعاعية أو "القنبلة القذرة" من متفجرات تقليدية محاطة بمواد مشعة تنشر غبارا عند الانفجار.ووجهت موسكو هذه الاتهامات لأول مرة، الأحد، خلال محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظرائه الأميركي والفرنسي والبريطاني والتركي، مشيرا إلى "استفزازات محتملة من جانب أوكرانيا باستخدام قنبلة قذرة".