أميركا وإسرائيل تبحثان "نووي إيران".. ومسيّراتها في أوكرانيا





وقالت الخارجية الأميركية في بيان، إن واشنطن أكدت أيضاً خلال اجتماع للمجموعة السياسية العسكرية الأميركية-الإسرائيلية المشتركة، دعمها "لقدرات إسرائيل على مواجهة أي تهديد حال ومستقبلي".

Advertisement

وأضافت الخارجية الأميركية أن الجانبين ركزا خلال الاجتماع على التعاون ضد "التهديدات الإيرانية النووية والإقليمية".



وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن وزير الخارجية أنطوني بلينكن أكد في لقاء مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، التزام واشنطن بدعم الوكالة لمواصلة عمليات التحقق والمراقبة في إيران. أكدت الولايات المتحدة، الثلاثاء، على التزامها بأمن إسرائيل ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي.وقالت الخارجية الأميركية في بيان، إن واشنطن أكدت أيضاً خلال اجتماع للمجموعة السياسية العسكرية الأميركية-الإسرائيلية المشتركة، دعمها "لقدرات إسرائيل على مواجهة أي تهديد حال ومستقبلي".وأضافت الخارجية الأميركية أن الجانبين ركزا خلال الاجتماع على التعاون ضد "التهديدات الإيرانية النووية والإقليمية".وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن وزير الخارجية أنطوني بلينكن أكد في لقاء مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، التزام واشنطن بدعم الوكالة لمواصلة عمليات التحقق والمراقبة في إيران.



يأتي هذا بينما أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الثلاثاء، أنه بصدد إطلاع الولايات المتحدة على معلومات استخبارية تثبت أن إيران زوّدت روسيا بمسيّرات شغّلها روس وأحدثت دماراً هائلاً في أوكرانيا، داعياً إلى رد حازم.



وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد توصلا إلى استنتاج مماثل، لكن إسرائيل تدفع باتجاه اتّخاذ تدبير حازم ضد النظام في إيران.



وأجرى هرتسوغ الذي يتولى منصباً يطغى عليه الطابع الفخري، محادثات مع وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن خلال زيارة يجريها إلى واشنطن سيلتقي خلالها الرئيس الأميركي جو بايدن.



وقال هرتسوغ إن "الأسلحة الإيرانية تؤدي دوراً رئيسياً في زعزعة استقرار عالمنا، وعلى المجتمع الدولي أن يتعلّم دروسه، الآن وفي المستقبل". استخدام مسيّرات إيرانية في أوكرانيايأتي هذا بينما أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الثلاثاء، أنه بصدد إطلاع الولايات المتحدة على معلومات استخبارية تثبت أن إيران زوّدت روسيا بمسيّرات شغّلها روس وأحدثت دماراً هائلاً في أوكرانيا، داعياً إلى رد حازم.وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد توصلا إلى استنتاج مماثل، لكن إسرائيل تدفع باتجاه اتّخاذ تدبير حازم ضد النظام في إيران.وأجرى هرتسوغ الذي يتولى منصباً يطغى عليه الطابع الفخري، محادثات مع وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن خلال زيارة يجريها إلى واشنطن سيلتقي خلالها الرئيس الأميركي جو بايدن.وقال هرتسوغ إن "الأسلحة الإيرانية تؤدي دوراً رئيسياً في زعزعة استقرار عالمنا، وعلى المجتمع الدولي أن يتعلّم دروسه، الآن وفي المستقبل".