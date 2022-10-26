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عربي-دولي

أميركا وإسرائيل تبحثان "نووي إيران".. ومسيّراتها في أوكرانيا

Lebanon 24
26-10-2022 | 04:30
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أكدت الولايات المتحدة، الثلاثاء، على التزامها بأمن إسرائيل ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان، إن واشنطن أكدت أيضاً خلال اجتماع للمجموعة السياسية العسكرية الأميركية-الإسرائيلية المشتركة، دعمها "لقدرات إسرائيل على مواجهة أي تهديد حال ومستقبلي".
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وأضافت الخارجية الأميركية أن الجانبين ركزا خلال الاجتماع على التعاون ضد "التهديدات الإيرانية النووية والإقليمية".

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن وزير الخارجية أنطوني بلينكن أكد في لقاء مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، التزام واشنطن بدعم الوكالة لمواصلة عمليات التحقق والمراقبة في إيران.
استخدام مسيّرات إيرانية في أوكرانيا
يأتي هذا بينما أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الثلاثاء، أنه بصدد إطلاع الولايات المتحدة على معلومات استخبارية تثبت أن إيران زوّدت روسيا بمسيّرات شغّلها روس وأحدثت دماراً هائلاً في أوكرانيا، داعياً إلى رد حازم.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد توصلا إلى استنتاج مماثل، لكن إسرائيل تدفع باتجاه اتّخاذ تدبير حازم ضد النظام في إيران.

وأجرى هرتسوغ الذي يتولى منصباً يطغى عليه الطابع الفخري، محادثات مع وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن خلال زيارة يجريها إلى واشنطن سيلتقي خلالها الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال هرتسوغ إن "الأسلحة الإيرانية تؤدي دوراً رئيسياً في زعزعة استقرار عالمنا، وعلى المجتمع الدولي أن يتعلّم دروسه، الآن وفي المستقبل".
وتابع: "على العالم أن يتحدّث مع إيران لغة واحدة، حازمة موحّدة ولا هوادة فيها".

وجاء في بيان لمكتب الرئاسة الإسرائيلية، أن هرتسوغ سيطلع الولايات المتحدة على مشاهد أجرت إسرائيل تقييما لها تظهر وجود أوجه شبه بين مسيّرات أسقطت في أوكرانيا وأجزاء تم اختبارها في إيران في ديسمبر 2021 وتم عرضها في معرض في إيران في العام 2014.

وفي مستهل لقائه هرتسوغ قال بلينكن، إن الولايات المتحدة وإسرائيل "تقفان جنبا إلى جنب ضد ممارسات إيران الخطيرة والمزعزعة للاستقرار والإرهابية".

وقال بلينكن إن "تزويد إيران روسيا بمسيّرات لتعزيز العدوان على أوكرانيا وشعبها يظهر نتائج مروّعة على الأرض في أوكرانيا".
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