كيف ستبدو حرب الولايات المتحدة مع الصين؟

في خطابه الافتتاحي أمام المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، رفض الرئيس الصيني شي جين بينغ استبعاد استخدام القوة ضد تايوان. لكن لا داعي لأن يقلق الشعب الصيني. وأعلن شي: "لقد أجرينا إصلاحات جريئة للدفاع الوطني والقوات المسلحة، وأعدنا هيكلة القيادة العسكرية وأنظمة القيادة، ونظام القوات المسلحة الحديث، ونظام السياسة العسكرية".

وبحسب موقع "ريسبونسيبل ستايتكرافت" الأميركي، "قال مراقبون إن شي خرج من اجتماع الحزب في نهاية هذا الأسبوع باعتباره أقوى زعيم صيني منذ ماو تسي تونغ، مع استبعاد كل منافس من دائرته الضيقة في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي المركزي للحزب الشيوعي الصيني (PSC). وقال أحد المتخصصين في شرق آسيا في مقابلة أجرتها وكالة "رويترز" معه يوم الأحد، "يبدو أن شي حر بالقيام بأي شيء يريده. هذا يعني أنه لم يعد يواجه أي مقاومة أو أي ضوابط وتوازنات في اللجنة، وسيتم تنفيذ كافة السياسات المستقبلية وفقًا لإرادته". من المؤكد أن ميزانية جيش التحرير الشعبي (PLA) كانت ترتفع بشكل كبير، لكن هذا الجيش - الذي يضم جميع القوات - لا يزال غير مختبَر إلى حد كبير. ومع ذلك، يجب أن يكون هدف واشنطن هو عدم اختبار جيش التحرير الشعبي. فالحرب بين الولايات المتحدة والصين ستكون كارثة يجب تجنبها. يتطلب تحقيق مجتمع ليبرالي والحفاظ عليه الحرب في بعض الأحيان، ومع ذلك، فإن الحرب هي النشاط البشري الأكثر تدميراً ولها سجل طويل في تقويض المجتمعات الليبرالية وتدميرها في نهاية المطاف. أطلقت كل من الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية العنان و / أو تسببتا في نشر القوى الاستبدادية والشمولية في كافة أنحاء العالم".

وتابع الموقع، "أدى صعود بكين بشكل متزايد إلى مخاوف وتوقعات بحدوث صراع. ومن غير المرجح أن يؤدي النطاق الواسع من الخلافات الفلسفية والاقتصادية إلى نشوب حرب. الصراع على الأرض أخطر بكثير. وقد أبرمت الولايات المتحدة معاهدات أمنية مع طوكيو ومانيلا، وقال مسؤولون في واشنطن إنها تتعلق بالجزر المتنازع عليها. ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت أي إدارة معينة سترد عسكريًا على تبادل إطلاق النار على جزر سينكاكو / دياويو أو سكاربورو شول / جزيرة هوانغيان. والأخطر من ذلك هي تايوان، التي تنتهج واشنطن سياسة "الغموض الاستراتيجي" حيالها، مما يعني رفضًا رسميًا للالتزام بالدفاع عن الجزيرة. ومع ذلك، يبدو أن المشاعر السائدة بين مؤسسة السياسة الخارجية الأميركية تعمل بقوة لصالح دعم تايوان عسكريًا. والخلاف الرئيسي في واشنطن اليوم هو حول ما إذا كان يجب الانتقال إلى "الوضوح الاستراتيجي"، وليس تجنب التدخل العسكري. في الواقع، صرح الرئيس الأميركي جو بايدن أربع مرات أن إدارته ستدافع عن الدولة الجزيرة، كما وإن محاولة مساعديه التراجع عن تعليقاته لم تخدع أحداً، ولا سيما الصينيين".

وأضاف الموقع، "الأمل - والافتراض العرضي للعديد من صانعي السياسة الأميركيين - هو أن التهديدات المتكررة ستردع الصينيين عن الهجوم. ومع ذلك، فإن الجغرافيا السياسية تلعب لصالح بكين. هذه القضايا الإقليمية تهم جمهورية الصين الشعبية أكثر من ذلك بكثير. فالمواقع قريبة جغرافيًا من الصين ولكن على بعد آلاف الأميال من الولايات المتحدة وتحمل في طياتها قضايا قومية وعاطفية تروق للشعب الصيني وكذلك القادة. على الرغم من أن جمهورية الصين الشعبية لا تهتم بالانتحار الوطني، فمن المرجح أن تتخذ نهجًا عدوانيًا وتتجه نحو الإنفاق والمخاطرة بالمزيد لتحقيق غاياتها. ويسعى الجيش الأميركي إلى تعزيز الردع من خلال تطوير علاجات للمزايا الصينية، بما في ذلك التكتيكات غير المتكافئة. على سبيل المثال، يمكن للولايات المتحدة والقوات البحرية المتحالفة معها استخدام تكتيكات منع وصول السفن الحربية الصينية واعتراض الشحن الصيني. ستضغط واشنطن على القوى المتحالفة لتوفير قواعد ومواد وقوات إضافية في مواقعها في المنطقة".

وبحسب الموقع، "ومع ذلك، على الرغم من الخطاب الأكثر صرامة من حلفاء الولايات المتحدة الآسيويين، لم يلتزم أي منهم بعمل عسكري، مما يجعلهم أهدافًا للهجوم العسكري الصيني نتيجة لذلك. واتخذت العديد من الدول الأوروبية موقفًا سلبيًا بشكل متزايد تجاه الصين، لكن مشاركتها في حرب المحيط الهادئ لا تزال غير مرجحة؛ حتى فرنسا وبريطانيا العظمى، اللتان تمتلكان أكبر قوة عسكرية في أوروبا، غير مهيئتين للعب دور مهم في صراع المحيط الهادئ. ومع ذلك، ستدعو واشنطن حلفاءها إلى فرض عقوبات اقتصادية، والتعاون في الحرب الإلكترونية، وممارسة الضغط الدبلوماسي، وتقديم الدعم اللوجستي. لا يمكن احتواء حرب تشارك فيها الولايات المتحدة والصين بسهولة. وحذر مايكل أوهانلون من معهد بروكينغز قائلأً: "لن تقبل بكين ولا واشنطن الهزيمة في مشاركة محدودة. عوضاً عن ذلك، من المحتمل أن يتوسع الصراع أفقياً ليشمل مناطق أخرى وعمودياً، وربما حتى يشمل تهديدات الأسلحة النووية - أو استخدامها الفعلي. يمكن أن تصبح حرفيا أسوأ كارثة في تاريخ الحرب". وقال كل من مايكل بيكلي وهال براندز، وكلاهما يعملان في معهد "أميركان إنتربرايز": "إذا اندلع الصراع، فلا ينبغي للمسؤولين الأميركيين أن يكونوا متفائلين بشأن الكيفية التي سينتهي بها الصراع. قد يتطلب كبح أو عكس مسار العدوان الصيني في غرب المحيط الهادئ استخدامًا مكثفًا للقوة. إن الحزب الشيوعي الصيني الاستبدادي، الذي يدرك دائمًا شرعيته المحلية غير المستقرة، لن يرغب في الاعتراف بالهزيمة حتى لو فشل في تحقيق أهدافه الأولية. ومن الناحية التاريخية، فإن الحروب الحديثة بين القوى العظمى عادة ما تطول أكثر. كل هذا يشير إلى أن الحرب بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن تكون خطيرة بشكل لا يصدق"."

وتابع الموقع، "ستتردد عواقب مثل هذا الصراع على مستوى العالم، مع تأثير أكبر بكثير من الحرب الروسية الأوكرانية. في النهاية، ستكون هزيمة الولايات المتحدة وحلفائها ممكنة إن لم تكن محتملة. في السنوات الأخيرة، أظهرت المناورات الاميركية عمومًا أن بكين هي المنتصر. وخلص أحد التحليلات: "الخلاصة الشاملة من المشاركين في اللعبة الحربية: إذا غزت الصين تايوان، فإن منطقة المحيطين الهندي والهادئ ستغرق في حرب واسعة طويلة الأمد يمكن أن تشمل هجمات مباشرة على الولايات المتحدة، بما في ذلك هاواي وربما الولايات المتحدة القارية". ويبحث البنتاغون عن حلول، لكن إظهار القوة سيبقى دائمًا أكثر تكلفة من ردع استخدام القوة. علاوة على ذلك، ستكون هذه أول حرب تقليدية كبرى بين القوى النووية. قد تجد الحكومتان صعوبة في تجنب اللجوء إلى أسلحة الدمار الشامل في مثل هذا الصراع. في الواقع، فإن طبيعة ساحة المعركة ذاتها ستخاطر بالتصعيد. فاستخدام الصين لقواعد البر الرئيسي سيجبر الولايات المتحدة على استهدافها. وستكون أهداف جمهورية الصين الشعبية على الأقل ممتلكات وقواعد أميركية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما سيؤدي إلى قتل المدنيين وتدمير المدن والممتلكات. ستشعر كل من بكين وواشنطن بالضغط للتصعيد، وهو الأمر الذي لن يكون له نقطة توقف واضحة".

وأضاف الموقع، "في الواقع، قد يكون الخطر الأكبر هو التوجه نحو حرب نووية. لا يمكن لأي حكومة صينية تحمل الخسارة، مما يترك واشنطن مهيمنة على طول حدودها. إن الخسارة الأميركية ستدمر صدقية الولايات المتحدة كضامن عالمي لأمن الدول الأخرى. يمكن أن تعتقد كلتا الحكومتين أن تجنب الهزيمة يستحق أي تضحيات وتكلفة تقريبًا. أخيرًا، حتى النصر الأميركي إلى جانب الحلفاء، مهما كان شكله، من المرجح أن يكون مؤقتًا فقط. قد يسقط الحاكم الصيني الخاسر، لكن من غير المرجح أن يقبل الشعب الصيني بهذه النتيجة. وبدلاً من ذلك، فإن الجغرافيا والقومية والمصلحة ستدفع جمهورية الصين الشعبية المهزومة، مثل ألمانيا المهزومة بعد الحرب العالمية الأولى، إلى إعادة التنظيم وإعادة التسلح من أجل مباراة العودة في المستقبل. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة، التي تواجه مشاكل متعلقة بشيخوخة سكانها وتسونامي الديون، ستكون مترددة في إنفاق مئات المليارات سنويًا لمراقبة آسيا بشكل دائم على بعد آلاف الأميال".

وختم الموقع، "لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى العمل العسكري على أنه أمر حتمي. ولا ينبغي للدول الليبرالية أن ترى الحرب مع الصين كحل. بدلا من ذلك، ستعكس الحرب الفشل والفشل الكارثي والمأساوي. ما يجعلها أمراً يجب تجنبه. يجب على الاميركيين أن يسعوا لمنع الأسوأ حتى وهم يخططون للأسوأ".