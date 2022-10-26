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إقتصاد

رئيس وزراء بريطانيا الجديد يعقد أول اجتماع لحكومته للبدء في إصلاح الاقتصاد

Lebanon 24
26-10-2022 | 07:30
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يعقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أول اجتماع لمجلس وزرائه اليوم، بعد يوم من توليه المنصب مع وعد بإصلاح أخطاء الحكومة السابقة وتحقيق الاستقرار للاقتصاد، كما افادت وكالة "رويترز".
وعلى رأس جدول أعمال سوناك إعداد البيان المالي الذي تنتظره الأسواق المالية بشغف، والذي من المقرر صدوره في 31  تشرين الأول، لكن صحيفة التايمز قالت إنه قد يتأجل لبضعة أيام.
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وردا على سؤال حول توقيت البيان، الذي يُتوقع أن يحدد الأسلوب الذي ستنتهجه الحكومة لسد عجز في الميزانية يصل إلى 40 مليار جنيه إسترليني (45.88 مليار دولار)، قال وزير الخارجية جيمس كليفرلي: "إنه ليس لديه تأكيد واضح بشأن الموعد.
المصدر: روسيا اليوم

إقتصاد

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