28 قتيلاً على الأقل إثر اعصار ضرب بنغلادش

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لقي 28 شخصاً على الأقل حتفهم وفقد أربعة آخرون إثر إعصار ضرب بنغلادش حيث انقطع التيار الكهربائي عن ملايين الأشخاص، على ما ذكرت السلطات.وعثر غواصون من جهاز الإطفاء على أربعة جثث تعود لأفراد طاقم قارب غرق أثناء مرور الإعصار في خليج البنغال.ووصل الإعصار "سيترانغ" إلى اليابسة في جنوب بنغلادش في ساعة متأخر امس وتمكّنت السلطات من نقل نحو مليون شخص إلى بر الأمان قبل وصوله.وقال عبد الله باشا من جهاز الاطفاء لوكالة "فرانس برس": "عثرنا على جثة مساء الثلاثاء وثلاثة آخرين صباح اليوم. وما زال أربعة من افراد الطاقم في عداد المفقودين".ومازال قرابة خمسة ملايين شخص محرومين من الكهرباء ، بحسب ديباشيش شاكرابارتي، المسؤول في مكتب تزويد الريف بالكهرباء، لوكالة "فرانس برس".وذكرت الحكومة أن ما يقرب من عشرة آلاف منزل متداع ذوي أسقف من الصفيح قد "دمرت أو تضررت" واقتلعت المحاصيل على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.