



ويتم تقديم اللقاح، وهو رذاذ يتم امتصاصه عبر الفم، مجانا كجرعة معززة للأفراد الذين حصلوا مسبقا على اللقاح.

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ويتوقع أن تلقى اللقاحات الخالية من الوخز بالإبر ترحيبا من الأشخاص الذين يرفضون الحصول على جرعات اللقاح، بالإضافة إلى المساعدة في توسيع نطاق التطعيم في البلدان الفقيرة لسهولة التعامل معها.



بدأت مدينة شنغهاي الصينية في توزيع لقاحات كوفيد-19 التي تؤخذ عن طريق الفم، فيما يبدو أنه الأول من نوعه في العالم.ويتم تقديم اللقاح، وهو رذاذ يتم امتصاصه عبر الفم، مجانا كجرعة معززة للأفراد الذين حصلوا مسبقا على اللقاح.ويتوقع أن تلقى اللقاحات الخالية من الوخز بالإبر ترحيبا من الأشخاص الذين يرفضون الحصول على جرعات اللقاح، بالإضافة إلى المساعدة في توسيع نطاق التطعيم في البلدان الفقيرة لسهولة التعامل معها.

وأظهر فيديو نشرته إحدى وسائل الإعلام الحكومية الصينية على الإنترنت أحد الأشخاص يأخذ الرزاذ عبر الفم ببطء، ويقوم بحبس أنفاسه لمدة 5 ثوان، مع اكتمال الإجراء بأكمله في 20 ثانية.



وقال أحد سكان شنغهاي: "كان الأمر أشبه بشرب كوب من الشاي بالحليب، عندما جرى تناوله، كان طعمه حلوا بعض الشيء".

(العربية)