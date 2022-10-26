ما هي آليّة إختيار المرشحين للمناصب الوزارية في العراق؟

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أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد شياع السوداني، الأربعاء، بيانا بشأن المرشحين للمناصب الوزارية في الحكومة الجديدة.وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "عملية التدقيق النهائي للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة مستمرة، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب، الخميس".وأوضح أن "عملية التدقيق تتم عبر فحص الأسماء من قبل لجان مختصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الداخلية – الأدلة الجنائية، وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة".وأضاف أن "اللجان تقوم بالتأكد من الشهادات الدراسية التي قدمها المرشحون، والتحقق فيما إذا كان هناك قيد جنائي بحق أحدهم، والتأكد من سلامة موقفهم في هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة"، مؤكدا "استبعاد أي مرشح يؤشر عليه في سجلات الدوائر الرقابية والأمنية المذكورة".