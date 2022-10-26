Advertisement

عربي-دولي

ما هي آليّة إختيار المرشحين للمناصب الوزارية في العراق؟

Lebanon 24
26-10-2022 | 07:09
A-
A+
Doc-P-1004290-638023903175892339.jpg
Doc-P-1004290-638023903175892339.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد شياع السوداني، الأربعاء، بيانا بشأن المرشحين للمناصب الوزارية في الحكومة الجديدة.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "عملية التدقيق النهائي للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة مستمرة، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب، الخميس".
Advertisement

وأوضح أن "عملية التدقيق تتم عبر فحص الأسماء من قبل لجان مختصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الداخلية – الأدلة الجنائية، وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة".

وأضاف أن "اللجان تقوم بالتأكد من الشهادات الدراسية التي قدمها المرشحون، والتحقق فيما إذا كان هناك قيد جنائي بحق أحدهم، والتأكد من سلامة موقفهم في هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة"، مؤكدا "استبعاد أي مرشح يؤشر عليه في سجلات الدوائر الرقابية والأمنية المذكورة".
 
وفي سياق متصل، طالب السوداني، الأربعاء، "بتحديد الخميس 27  تشرين الاول موعدا لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية والمنهاج الوزاري".
 
 
(الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2022-10-26
10:22 | 2022-10-26
10:00 | 2022-10-26
09:30 | 2022-10-26
09:20 | 2022-10-26
09:00 | 2022-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website