بقيمة 24 مليار دولار السعودية تُعلن تأسيس شركات في 5 دول عربيّة... ما هي؟

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة في السعودية خمس شركات استثمارية إقليمية في الأردن والبحرين والسودان والعراق وعمان باستثمارات تبلغ 24 مليار دولار.



وستركز الشركات على الاستثمار في عدة قطاعات استراتيجية منها البنية التحتية والتطوير العقاري والتعدين والرعاية الصحية والخدمات المالية والأغذية والزراعة والتصنيع والاتصالات والتقنية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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(الحرة)