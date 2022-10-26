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عربي-دولي

رسالة تحذير من روسيا لأميركا: منسوب الخطر يزيد

Lebanon 24
26-10-2022 | 08:03
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حذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، من أن انتشار القوات الأميركية في رومانيا، يزيد من "منسوب الخطر" على روسيا، ولا تؤدي مثل هذه الأعمال إلى تعزيز الاستقرار.

وبشأن تهديد أوكرانيا باستخدام "قنبلة قذرة"، قال بيسكوف، إن بلاده "ستواصل نقل وجهة نظرنا إلى المجتمع الدولي من أجل تحفيزه على اتخاذ خطوات فعالة لمنع السلوك غير المسؤول لنظام كييف".
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كما أكد بيسكوف أن روسيا تجري حوارا "بناء" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعتزم مواصلته.

وأضاف محذراً: "ما تعرض ويتعرض له سكان إقليم دونباس يجب ألا يمر دون عقاب، ويجب أن تقوم هناك محكمة بهذا الخصوص".
 
 
 
(سكاي نيوز)
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