11 جثة متراصة من أسرة واحدة.. تفاصيل ليلة حزينة عاشتها هذه البلدة

Advertisement

شارك المئات من أهالي مدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية، في أداء صلاة الجنازة وتشييع جثامين 11 شخصًا من أسرة واحدة، لقوا مصرعهم في حادث مروري على الطريق الساحلي الدولي بناحية كوبري شرنقاش بمحافظة الدقهلية.وسادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة المحلة الكبرى، فور علمهم بخبر وفاة 11 شخصًا وإصابة 6 آخرين جراء وقوع حادث مروع أسفل محور طلخا الجديد على الطريق الدولي الساحلي، وكان ذلك نتيجة تصادم سيارة ميكروباص بسيارة نقل تريلا.