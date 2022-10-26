Advertisement

عربي-دولي

11 جثة متراصة من أسرة واحدة.. تفاصيل ليلة حزينة عاشتها هذه البلدة

Lebanon 24
26-10-2022 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1004312-638023940126765688.PNG
Doc-P-1004312-638023940126765688.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شارك المئات من أهالي مدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية، في أداء صلاة الجنازة وتشييع جثامين 11 شخصًا من أسرة واحدة، لقوا مصرعهم في حادث مروري على الطريق الساحلي الدولي بناحية كوبري شرنقاش بمحافظة الدقهلية.
Advertisement

وسادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة المحلة الكبرى، فور علمهم بخبر وفاة 11 شخصًا وإصابة 6 آخرين جراء وقوع حادث مروع أسفل محور طلخا الجديد على الطريق الدولي الساحلي، وكان ذلك نتيجة تصادم سيارة ميكروباص بسيارة نقل تريلا.
 
 


وقد تابعت الأجهزة الأمنية الحادث المروري وفحصت موقعه، حيث تبين أن زوجين، وابنتهما وزوجها، و4 من أحفادهما أبناء ابنتهما، بالإضافة إلى زوجة الابن واثنين من أولاده هم الضحايا.

وتبين من خلال التحريات الأولية أنهم كانوا قادمين من محافظة دمياط إلى مسقط رأسهم بمنطقة المنشية في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2022-10-26
10:22 | 2022-10-26
10:00 | 2022-10-26
09:30 | 2022-10-26
09:20 | 2022-10-26
09:00 | 2022-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website