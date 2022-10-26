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إقتصاد

تأشيرة جديدة مدتها 10 سنوات للعيش في هذه الدولة... لأيّ فئة متاحة؟

Lebanon 24
26-10-2022 | 08:45
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دخلت إندونيسيا السباق لجذب مواطنين عالميين أثرياء للإقامة طويلة الأمد، بهدف تعزيز نمو أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا مع التركيز على الورقة الرابحة لها "بالي".

ووفقاً للائحة الجديدة الصادرة، فإن "تأشيرة الإقامة الثانية الجديدة لمدة 5 سنوات و10 سنوات ستكون متاحة لأولئك الذين يمتلكون ما لا يقل عن ملياري روبية (130 ألف دولار) في حساباتهم المصرفية، على أن تدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ بعد شهرين من إصدار القانون".
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وقال القائم بأعمال المدير العام للهجرة، ويدودو إكاتغاهانا: "هذا حافز غير مالي لبعض الأجانب لتقديم مساهمة إيجابية في الاقتصاد الإندونيسي"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".


(العربية)

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