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عربي-دولي

انظر كيف تغير لون الملف بيد ريشي سوناك من أحمر لأخضر بثانية.. فيديو يرصد ما حدث

Lebanon 24
26-10-2022 | 09:30
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نبشوا في الإعلام البريطاني كل شيء تقريبا عن ريشي سوناك، منذ فاز الاثنين الماضي بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء، إلى أن اكتشفوا مقطع فيديو يظهر فيه وهو يحمل ملفا أحمر اللون قبل عامين، ولما مضى به إلى حيث كان يرغب، انقلب لونه إلى أخضر بلمح البصر، وفقا لما يظهر في فيديو معروض أدناه، نقلا عن واحدة من الشاشات التلفزيونية التي ظهر فيها.
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ونرى سوناك في الفيديو الذي انتشر سريعا بمواقع التواصل، وهو يخرج من مقر الحكومة في "10 داونينغ ستريت" بلندن، ثم يمشي على الرصيف حاملا الملف بيمناه، ويمر بجانب سيارات متوقفة، ثم تحجب إحداها الملف لفترة وجيزة عن الأنظار، وعندما خرج من مجال الحجب، بدا أن لون الملف تغير إلى الأخضر، في لحظة مربكة حيّرت المشاهدين.

وقال كثيرون ممن أسرعوا إلى مواقع التواصل للتعليق، إن للنظرية الأكثر ترجيحا علاقة بفلتر كاميرا التصوير التلفزيوني، أو أنه أعطى الملف لمن كان برفقته في المقطع، وأخذ منه ملفا أخضر اللون في لحظة حجبت فيها إحدى السيارات تبادل الملفين.

إلا أن الذي كان يسير معه لم يكن يحمل أي ملف ليتبادله مع سوناك الذي تم تعيينه ذلك اليوم، أي 13 شباط 2020 مستشارا للخزانة في حكومة بوريس جونسون. أما ما حدث من تغيير غامض باللون، فلا زال جاذبا للفضول والتكهنات حتى الآن.
المصدر: العربية
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