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إقتصاد

شركة "إنرجيان" بدأت بإنتاج الغاز في حقل كاريش

Lebanon 24
26-10-2022 | 09:20
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أعلنت "سكاي نيوز عربيّة"، أنّ شركة "إنرجيان" بدأت بإنتاج الغاز في حقل "كاريش" البحري الذي تضمنه إتّفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
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