مصر تضاعف رأسمال "الصندوق السيادي" إلى 20 مليار دولار

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أعلنت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، عن رفع رأس المال المرخص به لصندوق الثروة السيادي المصري، إلى مثليه، ليصل إلى 400 مليار جنيه (20.38 مليار دولار)، بدلا من 200 مليار جنيه (10.19 مليار دولار).وقالت الوزيرة خلال مشاركتها بجلسة الاحتفال بمرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية، إن الحكومة المصرية ستعمل على رفع رأس المال إلى تريليون جنيه (50.94 مليار دولار) خلال خمسة أعوام على أقصى تقدير.وأوضحت أن الصندوق قد قام بضخ استثمارات في قطاعات مختلفة، مثل قطاعات التصنيع الزراعي والخدمات المالية والخدمات الرقمية، والصناعات المختلفة.