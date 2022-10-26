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عربي-دولي

الرئيس المولدافي السابق: الوضع في مولدوفا يحاكي ما حدث في أوكرانيا

Lebanon 24
26-10-2022 | 13:30
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أعلن الرئيس المولدوفي السابق إيغور دودون، أن الخطاب المعادي لروسيا في مولدوفا بعهد الرئيسة مايا ساندو أصبح أسوأ مما كان عليه أثناء الحكم غير الرسمي لرجل الأعمال فلاديمير بلهوتنيوك.

وقال دودون في حديث لوكالة "نوفوستي": "المرشدون الغربيون وهم الأميركيون والأوروبيون يقومون "باستثمارات مجنونة" في وسائل الإعلام الناطقة باللغة الروسية، مشيرا إلى "إطلاق مئات البرامج الممولة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي باللغة الروسية في مولدوفا". وتابع: "هنا مرة أخرى الأمر مشابه لما حدث في أوكرانيا، أي محاولة لتغيير عقلية السكان الناطقين باللغة الروسية في مولدوفا.. هذه محاولات لتغيير الرأي العام".
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(روسيا اليوم)
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