إطلاق نار وصراخ أطفال وقتلى... هذا ما حدث بأحد شوارع مدينة تركيّة! (صور وفيديو)

Bir dönüm toprak, bir tavuk için adam öldürüp, Barışmak için 500 dönüm verip, 100 koyun kesen zalim bir cografyada çocuk yetiştirmeye çocukları yaşatmaya çalışıyoruz... #Viransehir #sanliurfa pic.twitter.com/ooTooCPCby