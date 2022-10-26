Advertisement

عربي-دولي

إطلاق نار وصراخ أطفال وقتلى... هذا ما حدث بأحد شوارع مدينة تركيّة! (صور وفيديو)

Lebanon 24
26-10-2022 | 14:30
A-
A+
Doc-P-1004349-638024002764651501.jpg
Doc-P-1004349-638024002764651501.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توجّه مسؤولون أتراك من ولاية شانلي أورفا إلى مدينة ويران شهير القريبة من الولاية إثر استمرار الغضب الشعبي بعدما وقعت فيها اشتباكاتٍ مسلّحة بين عائلتين من المدينة أدت لمقتل طفلين على الأقل وجرح 14 آخرين بينهم مصابين في حالاتٍ حرجة.
Advertisement

واندلعت اشتباكاتٍ مسلّحة بين عائلتين تنحدران من مدينة ويران شهير.
 
وقال مصدر إن "أسباب الاشتباكات تعود لوجود خلافاتٍ بين العائلتين حول أرضٍ زراعية".

وذكر مصدر طبي أن عدد قتلى الاشتباكات بلغ 5 أشخاص بينهم طفلين بعدما فارق ثلاثة جرحى الحياة فجر اليوم الأربعاء، مشدداً على أن "القتلى والجرحى لم يكونوا طرفاً في النزاع".

وأثارت مقاطع الفيديو المتداولة التي يُسمع فيها بوضوح صراخ الأطفال وأصوات الرصاص، غضب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.

وقالت سيدة في تغريدة على موقع "تويتر" إن "طفلان قُتِلا بالرصاص في حافلةٍ مدرسية عند اندلاع اشتباكاتٍ مسلّحة بين عائلتين".

وشارك مغردٌ آخر مقطع فيديو على "تويتر" يظهر حصول اشتباكاتٍ مسلّحة في شارع رئيسي بمدينة ويران شهير، وعلّق عليه قائلاً إن "الأطفال يقتلون دون سبب".

 
 
 
 
 
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2022-10-26
15:00 | 2022-10-26
14:21 | 2022-10-26
14:00 | 2022-10-26
13:30 | 2022-10-26
13:15 | 2022-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website