إطلاق نار وصراخ أطفال وقتلى... هذا ما حدث بأحد شوارع مدينة تركيّة! (صور وفيديو)

Bir dönüm toprak, bir tavuk için adam öldürüp, Barışmak için 500 dönüm verip, 100 koyun kesen zalim bir cografyada çocuk yetiştirmeye çocukları yaşatmaya çalışıyoruz... #Viransehir #sanliurfa pic.twitter.com/ooTooCPCby
— Mahmut the kudurtma machine (@1mahmutaksak) October 25, 2022
Bir dönüm toprak, bir tavuk için adam öldürüp, Barışmak için 500 dönüm verip, 100 koyun kesen zalim bir cografyada çocuk yetiştirmeye çocukları yaşatmaya çalışıyoruz... #Viransehir #sanliurfa pic.twitter.com/ooTooCPCby
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bugün çıkan silahlı çatışmada 8 kişi yaralandı.#Viransehir pic.twitter.com/BvFAojTqZJ
— Mehmet Yetim (@mehmetyetim63) October 25, 2022
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bugün çıkan silahlı çatışmada 8 kişi yaralandı.#Viransehir pic.twitter.com/BvFAojTqZJ
Çocukların öldüğü
hiç bir dava haklı değildir...
2 masum öğrencinin habersiz ölümü. Sözün bittiği yer #Viransehir pic.twitter.com/wZ59mXxqL2
— Yusuf (@_hemsirbey_63) October 25, 2022
Çocukların öldüğü
hiç bir dava haklı değildir...
2 masum öğrencinin habersiz ölümü. Sözün bittiği yer #Viransehir pic.twitter.com/wZ59mXxqL2