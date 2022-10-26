سوناك: أقرّ بالأخطاء التي ارتُكبت

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قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك "أقر بالأخطاء التي ارتكبت وأنا أتحدث بصراحة عن الصعوبات التي نواجهها ولا أروّج قصصا خرافية".وأضاف خلال أول جلسة مساءلة له في مجلس العموم: "سنركز جهدنا على حماية الفئات الهشة، وسنعمل على مكافحة الجريمة المنظمة وحماية حدودنا وهي ملفات يتساهل فيها زملائي من حزب العمال".وتابع: "سنركز على الطاقة المتجددة وطاقة الرياح، ونعول على العمل مع الحكومة الاسكتلندية والتنسيق معها لمواجهة التحديات المشتركة".