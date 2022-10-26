Advertisement

عربي-دولي

سوناك: أقرّ بالأخطاء التي ارتُكبت

Lebanon 24
26-10-2022 | 10:22
A-
A+
Doc-P-1004361-638024023680331229.jpg
Doc-P-1004361-638024023680331229.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك "أقر بالأخطاء التي ارتكبت وأنا أتحدث بصراحة عن الصعوبات التي نواجهها ولا أروّج قصصا خرافية".

وأضاف خلال أول جلسة مساءلة له في مجلس العموم: "سنركز جهدنا على حماية الفئات الهشة، وسنعمل على مكافحة الجريمة المنظمة وحماية حدودنا وهي ملفات يتساهل فيها زملائي من حزب العمال".
Advertisement

وتابع: "سنركز على الطاقة المتجددة وطاقة الرياح، ونعول على العمل مع الحكومة الاسكتلندية والتنسيق معها لمواجهة التحديات المشتركة".

 
(سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:15 | 2022-10-26
13:00 | 2022-10-26
12:45 | 2022-10-26
12:30 | 2022-10-26
12:00 | 2022-10-26
11:44 | 2022-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website