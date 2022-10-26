مأساة حافلة لنقل الطلاب... قتيلان وعشرات الجرحى في الأردن

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توفي شخصان وأصيب 34 آخرون جراء انقلاب حافلة نقل طلاب على طريق أتوستراد الزرقاء-المفرق في الأردن.وقال الناطق الإعلامي باسم الأمن العام الأردني: "تحركت كوادر الدفاع المدني على الفور إلى موقع الحادث وعملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، والإصابات قيد العلاج، وتم فتح تحقيق في الحادث".