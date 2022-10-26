"نيويورك تايمز": إيلون ماسك عميل للفوضى الجيوسياسية

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وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية الملياردير ورجل الأعمال إيلون ماسك بـ "العميل للفوضى الجيوسياسية" بعد عرضه مقترحات لحل الوضع حول أوكرانيا وتايوان.ووفقا الصحيفة في تصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل، أظهر ماسك نفسه على أنه "شخصية فوضوية جديدة على الساحة السياسية العالمية"، مشيرة الى أن تأثير تصريحات رجل الأعمال الأميركي يمكن أن ينمو أكثر إذا أكمل صفقة شراء "تويتر".وتحدث ماسك عن خطته لحل الوضع في أوكرانيا بحضور رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، ونائب الرئيس الأميركي السابق ألبرت غور، وفي اليوم التالي أشار مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، إلى أن العديد من المشاركين في الحدث غضبوا من تصريحات إيلون ماسك.واقترح ماسك في خطته لحل النزاع، "إعادة التصويت" في دونباس "تحت إشراف الأمم المتحدة"، والحفاظ على شبه جزيرة القرم "جزءا رسميا من روسيا، كما كانت منذ 1783، ضمانات إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم والوضع المحايد لأوكرانيا، والمناطق الشرقية من أوكرانيا، حيث يشكل الروس الأغلبية، ستبقى مع روسيا".وفي وقت سابق، صرح ماسك أنه يشك في إمكانية فوز أوكرانيا في حالة اندلاع حرب واسعة النطاق مع روسيا، ودعا الأطراف إلى السلام، وقدم مقترحا خاصا لتسوية الأزمة.وفي مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز"، قال إن النزاع حول تايوان أمر حتمي، واقترح منعها من جعل الجزيرة منطقة إدارية خاصة لجمهورية الصين الشعبية.