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عربي-دولي

إيران.. عشرات القتلى والجرحى في هجوم مسلح على مرقد ديني في شيراز

Lebanon 24
26-10-2022 | 11:44
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لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب 10 آخرين على الأقل في هجوم شنه مسلحون على مزار ديني بمدينة شيراز، عاصمة محافظة فارس، جنوبي إيران، في حين ألقت السلطات القبض على إثنين من منفذي الهجوم.
وذكرت وكالة "إرنا" الرسمية، اليوم الأربعاء، أن 15 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 10 آخرين، إثر هجوم مسلح على مزار ديني في مدينة شيراز.
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فيما أفاد مسؤول أمني لوكالة "تسنيم" إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مزار ديني في مدينة شيراز الإيرانية إلى 15 قتيلا و40 جريح.
ومن جانبه، ذكر التليفزيون الرسمي أنه تم إلقاء القبض على اثنين من منفذي الهجوم على المزار، في حين تستمر مطاردة الثالث.
يذكر أن التليفزيون الإيراني الرسمي،أعلن أمس الثلاثاء، اغتيال عنصر من الحرس الثوري، وعنصر من قوات التعبئة الشعبية بإطلاق النار عليهم من أشخاص مجهولين في مدينة زاهدان في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.
 
(سبوتنيك)
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