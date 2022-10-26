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الإليزيه: اجتماع "بناء جدا" بين ماكرون وشولتس مع تشكيل مجموعات عمل

Lebanon 24
26-10-2022 | 16:30
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أعلن الإليزيه أن الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء في باريس بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، كان "بناء جدا".
 
وأشار الإليزيه إلى أن هذا الاجتماع أفضى إلى تشكيل مجموعات عمل في مجالات الطاقة والدفاع والتطوير.
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وأضاف أن الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني "بحثا العلاقة الفرنسية الألمانية في روح من العمل الوثيق جدا على المديين المتوسط والبعيد".
 
(روسيا اليوم) 
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