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عربي-دولي

واشنطن تفرض عقوبات على 14 مسؤولا إيرانيا وثلاث منظمات

Lebanon 24
26-10-2022 | 16:59
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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات على 14 مسؤولا وثلاث منظمات في إيران، "ضالعين بقمع الاحتجاجات في البلاد".
 
ووفقا لبيان الخارجية: "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الشعب الإيراني وضمان محاسبة المسؤولين عن القمع الوحشي للاحتجاجات المستمرة في جميع أنحاء البلاد في إيران".
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وأضاف البيان: "اليوم نعلن عن تحرك مشترك من قبل وزارة الخارجية ووزارة الخزانة ضد 14 فردا وثلاث كيانات إيرانية، تبرهن ووزارة المالية على التزامنا باستخدام جميع الأدوات ذات الصلة لمحاسبة جميع مستويات الحكومة الإيرانية".
 
(روسيا اليوم) 

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