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عربي-دولي

"حرب بوتين زادت الضغط على الأميركيين".. بايدن يتعهد بحلول

Lebanon 24
26-10-2022 | 12:45
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، إن حرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أوكرانيا زادت الضغوط الاقتصادية على الأميركيين.

وأكد في كلمة في البيت الأبيض أن التكاليف التي تفرضها الشركات تثقل كاهل العائلات وسنسعى للعمل على تخفيفها.
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وأضاف بايدن أن إدارته تسعى نحو تخفيف كلفة العلاج والمعدات الطبية على المحتاجين وكبار السن.

تأتي تصريحات بايدن قبل نحو أسبوعين من الانتخابات التشريعية الحاسمة للفترة المتبقية من ولايته، وسط استياء من التضخم وارتفاع الأسعار. 
 
(الحرة)
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