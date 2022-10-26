Advertisement

أقرّ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء، بالأخطاء التي ارتكبت في الفترة الماضية، مشددا على أن حكومته ستركز جهودها على حماية الفئات الهشة.وقال سوناك، خلال أول جلسة مساءلة له في مجلس العموم: "أقر بالأخطاء التي ارتكبت وأنا أتحدث بصراحة عن الصعوبات التي نواجهها ولا أروّج قصصا خرافية".وأضاف: "سنركز جهدنا على حماية الفئات الهشة.. وسنعمل على مكافحة الجريمة المنظمة وحماية حدودنا وهي ملفات يتساهل فيها زملائي من حزب العمال".وتابع: "سنركز على الطاقة المتجددة وطاقة الرياح.. ونعول على العمل مع الحكومة الاسكتلندية والتنسيق معها لمواجهة التحديات المشتركة".