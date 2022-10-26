البرلمان العربي يشيد بمبادرة ولي العهد السعودي بتأسيس صندوق للاستثمار في 5 دول عربية

أشاد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي بالمبادرة التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس الوزراء والخاصة بقيام صندوق الاستثمارات العامة بالاستثمار في 5 دول عربية.



وأكد العسومي أن المبادرة التي تتضمن تأسيس 5 شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في كل من الأردن، والبحرين، والسودان، والعراق، وسلطنة عُمان، والتي تم الإعلان عنها خلال أعمال النسخة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في العاصمة الرياض تعكس الرؤية السديدة لخادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس الوزراء ومساعيهما الكبيرة وإيمانهما الراسخ بأهمية تعزيز العمل العربي المشترك في ظل الظروف الراهنة.

Advertisement

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن "هذه المبادرة العربية غير مسبوقة وتأتي في وقت تحتاج فيه دولنا إلى دعم اقتصاداتها بما يحقق التكامل العربي وتعزيزها وهي تضاف إلى حصيلة الإنجازات التي حققتها المملكة العربية السعودية والخُطط والبرامج الطموحة التي تتبناها لتحقيق الاستدامة ودعم اقتصاد الدول العربية خدمة لدعم العمل العربي المشترك في ظل تحديات عديدة وملحة تواجه المنطقة والعالم أجمع".



وقال العسومي إن "المبادرة تأتي في توقيت هام لدعم وتعزيز وتنسيق الجهود العربية المشتركة في مجال الاستثمار ومن أجل الاستفادة من الإمكانيات التي تمتلكها المنطقة العربية من خلال تعاون بناء ومشترك، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية تعصف بالكثير من الدول".