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عربي-دولي

بيدرسون: بعيدون جداً عن الحل السياسي في سوريا

Lebanon 24
26-10-2022 | 17:00
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أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسورية غير بيدرسون، إن الحل السياسي وحده هو الذي يستطيع أن يحقق السلام في البلاد، لكنه استبعد التوصل اليه حاليا.
وقال أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة لبحث الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا إن "التحديات الديبلوماسية والحقائق على الأرض تجعل التقدم نحو حل شامل أمرا صعبا".
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واستدرك قائلا: "لكن ثمة سبلا للمضي قدما".
واعتبر أن "الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام مستدام في سورية"، معرباً عن أسفه بقوله: "بعيدون جدا عن هذا الهدف في الوقت الحالي".
وذكر بيدرسون أن العملية السياسية التي يقودها ويملكها السوريون تهدف للوصول إلى حل سياسي تفاوضي لتنفيذ قرار مجلس الأمن "2254"، مشددا على ضرورة أن يرتكز هذا الحل على سيادة سوريا ووحدتها.
وعن لقاءاته التي أجراها خلال الأسابيع الماضية في الولايات المتحدة، وألمانيا، وسويسرا، وسورية، والأردن، أكد بيدرسون أنه "سيواصل ذلك خلال الفترة المقبلة، لدفع جميع أصحاب المصلحة للمشاركة في تدابير بناء الثقة حول مقاربة "خطوة مقابل خطوة"، بهدف المساعدة في تحقيق تقدم وفق القرار "2254".
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