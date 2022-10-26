دولتان عربيتان تحذّران نتنياهو من توزير "متطرّفين"

تلقّى زعيم حزب "ليكود" اليميني الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من دولتين عربيتين تحذيراً من توزير متطرفين عنصريين في حكومته المقبلة، في حال فوزه بالانتخابات التي ستُجرى بعد خمسة أيام، والتي تُظهِر استطلاعات الرأي تقارباً بين نتنياهو ومنافسيْه رئيس الحكومة الحالي يائير لابيد، ووزير الدفاع بيني غانتس.

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وأفادت المصادر بأن مقرباً من نتنياهو دُعي إلى إحدى الدول العربية التي تقيم علاقات مع إسرائيل، وتم التأكيد له أن تلك الدولة لن تستطيع أن تتعايش مع إمكانية أن تضم حكومة نتنياهو وزراء يروّجون لقتل العرب، وطردهم من ديارهم في الداخل أو الضفة الغربية.

وقال مسؤول عربي، إن قيادة بلاده كانت طلبت قبل نحو عام من إسرائيل منع عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير من زيارتها؛ لأن السلطات هناك كانت ستمنعه من دخولها، حتى وإن كان يحمل الجواز الدبلوماسي بصفته عضواً في البرلمان، وهكذا تفادى البلدان أزمة دبلوماسية كانت يمكن أن تعصف بالعلاقات.



