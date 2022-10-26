"داعش" يتبنّى الهجوم على مرقد "شاه جراغ" جنوب ايران

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تبنّى تنظيم "داعش" الهجوم المسلح الذي استهدف الأربعاء مرقدا دينيا في مدينة شيراز بجنوب إيران، بحسب ما نقلت "وكالة أعماق" التابعة للتنظيم.وكان التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن في وقت سابق من اليوم أن الهجوم استهدف مرقد "شاه جراغ" (ملك النور)، مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم، وأسفر عن 15 قتيلاً وعشرات الجرحى.