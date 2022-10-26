إسرائيل: إيران تقدم أسلحة فتاكة في حرب أوكرانيا

قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ، الأربعاء، إن إيران "تقدم أسلحة فتاكة تقتل مواطنين أبرياء في أوكرانيا"، مرددا مزاعم أميركية بهذا الشأن.



وأجرى الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الإسرائيلي في البيت الأبيض، الأربعاء، محادثات تركزت على إيران، حيث ناقشا برنامج طهران النووي وما تقول واشنطن إنه إمدادات أسلحة إيرانية لروسيا.

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