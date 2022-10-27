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عربي-دولي

تهمة التهّرب الضريبي تلاحق "فايزر"... هذا ما أقدمت عليه ايطاليا

Lebanon 24
27-10-2022 | 00:30
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تخضع شركة "فايزر" للتحقيق في إيطاليا بدعوى إخفائها أرباحا لا تقل عن 1.2 مليار يورو، حولتها لفروعها في دول أخرى، للتهرب من دفع الضرائب في إيطاليا.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر هويتها لدواعي سرية المعلومات، إن شرطة الأموال الإيطالية تحقق في أن "فايزر إيطاليا سرل"، المتفرعة عن "فايزر" نقلت فائض رأس مال إلى شركات تابعة لها في الولايات المتحدة وهولندا لتجنب سداد ضرائب على الأرباح تصل نسبتها إلى 26%.
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وذكرت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء أن التحقيق الذي تجريه شرطة الأموال الإيطالية، لا يعني بالضرورة أن شركة "فايزر" متورطة في المخالفات."د ب أ"


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