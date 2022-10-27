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موسكو تحذر واشنطن: سنضرب أقماركم الاصطناعية إذا..

Lebanon 24
27-10-2022 | 01:00
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حذر نائب مدير شؤون الحد من الأسلحة وحظر الانتشار النووي في الخارجية الروسية من أن الأقمار الاصطناعية الأميركية قد تصبح أهدافا مشروعة لضربها إن استخدمت بالنزاع في أوكرانيا.

 

وقال نائب مدير شؤون الحد من الأسلحة وحظر الانتشار النووي في الخارجية الروسية قنسطنطين فورونتسوف خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة: "نريد أن نركز على منحى خطير للغاية تجلى بوضوح في مسار الأحداث في أوكرانيا. نحن نتحدث عن استخدام الولايات المتحدة وحلفائها لمكونات البنية التحتية المدنية في الفضاء، بما في ذلك التجارية منها في النزاعات المسلحة".

 

وأضاف: "قد تصبح البنية التحتية شبه المدنية هدفا مشروعا لضربها. ونتيجة لأعمال الغرب، فإن الأنشطة الفضائية السلمية والعمليات الاجتماعية والاقتصادية في العالم، والتي تعتمد عليها رفاهية الناس في المقام الأول في البلدان النامية، معرضة لمخاطر غير مبررة".

(روسيا اليوم)

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المصدر: روسيا اليوم
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