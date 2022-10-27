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عربي-دولي

وصف خطط الروس بـ "المجنونة".. هذا ما كشفه زيلينسكي عن معارك باخموت "الشرسة"

Lebanon 24
27-10-2022 | 01:30
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء أمس الأربعاء ان القوات الأوكرانية صامدة أمام الهجمات الروسية المتكررة بالقرب من بلدتين رئيسيتين في منطقة دونباس بشرق البلاد، واصفاً الخطط الروسية بأنها "مجنونة".

 

وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي المصور أن "أخباراً سارة سترد قريباً من الجبهة"، لكنه لم يخض في تفاصيل.

 

وأضاف: "الوضع على الجبهة لا يشهد تغيرات كبيرة. تدور معارك شرسة للغاية في منطقة دونيتسك، قرب باخموت وأفدييفكا".

 

ومضى قائلاً: "هذا هو المكان الذي يتجلى فيه جنون القيادة الروسية. يوماً تلو الآخر، ومنذ أشهر، يرسلون الناس إلى حتفهم هناك عبر تركيز أعنف موجات القصف المدفعي" على المدينتين.

 

وحاولت القوات الروسية مراراً السيطرة على باخموت التي تقع على طريق رئيسي يؤدي إلى مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك الخاضعتين لسيطرة أوكرانيا.

 

وقال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار زيلينسكي، الثلاثاء إن الروس هاجموا باخموت ثماني مرات في يوم واحد وتم صدهم في كل مرة.

 

ولم يذكر زيلينسكي ما يجري بالقرب من مدينة خيرسون الجنوبية التي تسيطر عليها قوات موالية لموسكو. وتقول القوات الأوكرانية إنها تتوقع معركة صعبة هناك.

 

وقال: "بشكل عام، نحن نعزز مواقعنا على طول خط المواجهة، ونحد من إمكانيات الغزاة ونقضي على قدراتهم اللوجستية، ونجهز أخباراً سارة لأوكرانيا".

 

وأكد زيلينسكي أيضاً أن الجيش الروسي "فقد الكثير من معدات الطيران وغيرها"، معتبراً أن "روسيا لن تكون قادرة على تعويض هذه الخسائر".

 

وذكر زيلينسكي أيضاً أنه جرى إطلاق سراح عشرة أوكرانيين في أحدث عملية لتبادل الأسرى بين الجانبين.

(العربية)
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المصدر: العربية
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