محطة حاسمة.. برلمان العراق يصوت على الحكومة الجديدة

في محطّة حاسمة بعد عام من الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من تشرين الأول 2021، وشلل سياسي، يصوت البرلمان العراقي اليوم الخميس على منح الثقة بالحكومة الجديدة وبرنامجها.



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أغلبية مطلقة

وعلى الحكومة وبرنامجها أن تحظيا بأصوات الغالبية المطلقة من عدد النواب، أي النصف زائدا واحدا، كما ينص الدستور العراقي. وبحسب المادة 76 من الدستور، تعدّ الحكومة حائزةً الثقة "عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة". فبعد نحو أسبوعين من تكليف محمد شياع السوداني مهمة تشكيل الحكومة العتيدة، و بعد أكثر من عام عاشت فيها البلاد أزمةً سياسيةً حاد.، من المقرر أن تعقد الجلسة النيابية اعتباراً من الساعة 14:00 (11:00 ت غ) الخميس، وفق ما أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن البرلمان نشرتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أمس الأربعاءأغلبية مطلقةوعلى الحكومة وبرنامجها أن تحظيا بأصوات الغالبية المطلقة من عدد النواب، أي النصف زائدا واحدا، كما ينص الدستور العراقي. وبحسب المادة 76 من الدستور، تعدّ الحكومة حائزةً الثقة "عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة".

إلا أنه من المتوقّع أن تحظى تلك الحكومة بالثقة بسلاسة، خصوصا أنها دعمت من "إئتلاف إدارة الدولة" (يضم الأحزاب الكبى في البلاد باستثناء التيار الصدري) فضلا عن أن البرلمان باتت تهيمن عليه قوى الإطار التنسيقي، الذي يضمّ كتلاً عدّة من بينها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران، والتي رشّحت السوداني للمنصب مع حلفائها في ائتلاف إدارة الدولة.

ويضمّ ائتلاف "إدارة الدولة" بالإضافة إلى الإطار التنسيقي الذي يملك 138 نائباً من أصل 329، تحالف "السيادة" السني بقيادة محمد الحلبوسي، فضلاً عن الحزبين الكرديين الكبيرين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني.