البيت الأبيض: لا توجد فرصة حالياً للعودة للاتفاق النووي

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ورداً على سؤال من مراسلة قناتي "العربية" و"الحدث" في واشنطن، قال كيربي إنه "لا توجد فرصة حاليا للعودة للاتفاق النووي"، مضيفاً: "الفجوة بيننا وبين إيران حول الاتفاق النووي لا تزال كبيرة". وتابع: "نحن نركز حالياً على التظاهرات الجارية في إيران". قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، مساء الأربعاء، إن أميركا لا تسعى لجولة جديدة من المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي مع إيران، مضيفاً أن واشنطن تركز حالياً على محاسبة إيران على معاملتها للمحتجين.ورداً على سؤال من مراسلة قناتي "العربية" و"الحدث" في واشنطن، قال كيربي إنه "لا توجد فرصة حاليا للعودة للاتفاق النووي"، مضيفاً: "الفجوة بيننا وبين إيران حول الاتفاق النووي لا تزال كبيرة". وتابع: "نحن نركز حالياً على التظاهرات الجارية في إيران".





بدوره، كرر وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، الأربعاء، أنه لا يرى مجالاً يُذكر لإحياء الاتفاق النووي مع إيران.



وقال بلينكن عن اتفاق 2015: "في الوقت الحالي لا أرى إمكانية على المدى القصير للمضي قدماً".



وتابع خلال فعالية نظمها تلفزيون "بلومبرغ نيوز": "لماذا؟ لأن الإيرانيين سيواصلون محاولة إدخال قضايا غير جوهرية في النقاشات حول خطة العمل الشاملة المشتركة".



وتعهّد أن تمنع الولايات المتحدة إيران من تطوير سلاح نووي، مضيفاً: "ما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية هي عمليا أفضل وسيلة وأكثرها فاعلية".



وجاءت تصريحات وزير الخارجية الأميركي غداة اتهام الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الولايات المتحدة بـ"المماطلة" في إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه زمن ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب. وأعرب كيربي عن اندهاشه من تصريحات وزير الخارجية الإيراني الأخيرة حول رسائل بعثتها أميركا لإيران للعودة للمفاوضات النووية.بدوره، كرر وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، الأربعاء، أنه لا يرى مجالاً يُذكر لإحياء الاتفاق النووي مع إيران.وقال بلينكن عن اتفاق 2015: "في الوقت الحالي لا أرى إمكانية على المدى القصير للمضي قدماً".وتابع خلال فعالية نظمها تلفزيون "بلومبرغ نيوز": "لماذا؟ لأن الإيرانيين سيواصلون محاولة إدخال قضايا غير جوهرية في النقاشات حول خطة العمل الشاملة المشتركة".وتعهّد أن تمنع الولايات المتحدة إيران من تطوير سلاح نووي، مضيفاً: "ما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية هي عمليا أفضل وسيلة وأكثرها فاعلية".وجاءت تصريحات وزير الخارجية الأميركي غداة اتهام الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الولايات المتحدة بـ"المماطلة" في إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه زمن ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.