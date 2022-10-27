أستراليا تعلن تدريب جنود أوكرانيين وترسل المزيد من العربات المدرعة

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قالت أستراليا الخميس، إنها سترسل 70 جندياً إلى بريطانيا للمساعدة في تدريب القوات الأوكرانية هناك وستشحن 30 عربة مدرعة أخرى لدعم كييف في حربها ضد الغزو الروسي.وقال وزير الدفاع ريتشارد مارلز لتلفزيون "إيه.بي.سي": "نتوقع الآن أن يكون هذا صراعاً طويل الأمد"، مضيفاً: "ندرك أن أوكرانيا بحاجة الآن إلى الدعم على المدى الطويل إذا كنا سنضع أوكرانيا في موضع يمكنها من خلاله حل هذا الصراع بطريقتها الخاصة".وقال مارلز إن القوات الأسترالية، التي ستصل إلى بريطانيا في يناير، ستنضم إلى تدريب دولي بقيادة المملكة المتحدة لكنها لن تدخل منطقة الحرب في أوكرانيا.وشكر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أستراليا على المساعدات الأخيرة. وقال في تغريدة "عربات (بوشماستر) المدرعة حققت نتائج ممتازة في ساحة المعركة وطلبنا المزيد منها. سنتذكر دائما دعم أستراليا!".وترفع الحزمة الأحدث دعم أستراليا لأوكرانيا إلى حوالي 655 مليون دولار أسترالي (425 مليون دولار) منذ بدء الصراع في فبراير.