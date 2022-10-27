بوتين يدخل على خط "القنبلة القذرة"... التصعيد مستمر في أوكرانيا

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جدد الرئيس الروسي، فلادمير بوتين، الاتهامات التي أطلقتها روسيا – دون دليل – من أن أوكرانيا تستعد لتفجير "قنبلة قذرة"، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".ومع تزايد المخاوف في الغرب من أن الكرملين يبحث عن ذريعة لتصعيد حربه في أوكرانيا، انضم بوتين إلى جوقة من كبار المسؤولين الروس الذين ادعوا خلال الأيام الأخيرة - دون تقديم دليل - أن أوكرانيا تخطط لتفجير قنبلة قذرة، وهي عبارة عن متفجرات تقليدية لنشر مواد مشعة.وكانت هذه هي المرة الأولى التي يدلي فيها الزعيم الروسي بهذا الادعاء، وهو ما نفاه المسؤولون الغربيون، مما يشير إلى أن موسكو يمكن أن تستخدمه كذريعة لشن هجومها.والأربعاء، اتهم بوتين في خطاب بالفيديو أمام مؤتمر لرؤساء مخابرات الأجهزة الأمنية من دول الاتحاد السوفيتي السابق، واشنطن بتزويد أوكرانيا بـ "أسلحة ثقيلة" محذرا من خطر نشوب صراع كبير في المنطقة وحول العالم.وقال إنه ينبغي تشديد الأمن حول مواقع البنية التحتية الرئيسية.وأعلن الكرملين أن بوتين حضر، الأربعاء، تدريبات قوات الردع الاستراتيجي الروسية المسؤولة عن الرد على التهديدات، بما في ذلك في حالة نشوب حرب نووية.وقال الكرملين في بيان "تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين أجرت قوات الردع الاستراتيجية البرية والبحرية والجوية تدريبات وإطلاقًا عمليًا للصواريخ البالستية وصواريخ عابرة".وقال مسؤولون أميركيون إن روسيا أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بهذه التدريبات، على النحو المنصوص عليه في معاهدات نزع السلاح.وذكر مسؤولون أميركيون أن التدريبات الاستراتيجية السنوية لروسيا بدأت صباح الأربعاء، وأنها بدت روتينية "مع وجود جميع الإخطارات المعتادة".لكن ادعاء بوتين، إلى جانب التدريبات العسكرية، زادا من المخاوف من تصعيد محتمل للحرب في أوكرانيا بعد يوم من تحذير الرئيس الأميركي، جو بايدن، بوتين من أن استخدام سلاح نووي تكتيكي سيكون "خطأ فادحًا للغاية".كانت روسيا قد وجهت اتهامات باستخدام أوكرانيا لما يسمى بـ "القنبلة القذرة" للمرة الأولى، الأحد، خلال محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ونظرائه الأميركي والفرنسي والبريطاني والتركي.وأثار شويغو "القلق" نفسه خلال مكالمة مع نظيره الهندي راجناث سينغ.في المقابل، شجبت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون المزاعم "السخيفة" و"الخطيرة" وأشاروا إلى أن روسيا تستعد للتصعيد في ساحة المعركة حيث تكبدت قواتها سلسلة هزائم منذ سبتمبر.وهدد مسؤولون روس مرارا باستخدام السلاح النووي للدفاع عن الأراضي التي أعلنت موسكو ضمها في أوكرانيا، ومن بينها خيرسون في الجنوب، حيث يتوقع أن تحدث المعركة الكبرى المقبلة. "الحرة"