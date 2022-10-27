هل دخلت إيران الحرب ضد أوكرانيا؟

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للمرة الاولى، تخوض إيران حربًا كبرى في القارة الأوروبية، ويتواجد مستشارون عسكريون إيرانيون، على الأرجح أعضاء في الحرس الثوري الإسلامي، على الأرض في أوكرانيا - وربما بيلاروسيا - لمساعدة روسيا في إلقاء المسيرات الإيرانية القاتلة من طراز كاميكازي على المدن الأوكرانية والبنية التحتية المدنية.وبحسب صحيفة "فورين بوليسي" الأميركية، "وفقًا لتقرير إخباري إسرائيلي نقلاً عن مسؤول أوكراني، قُتل 10 إيرانيين بالفعل في هجوم أوكراني على مواقع روسية. وتستعد طهران الآن لرفع الرهان من خلال تزويد روسيا ليس فقط بآلاف المسيرات الإضافية ولكن أيضًا، وللمرة الأولى، بنوعين من الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع لزيادة مخزون روسيا المتضائل. إن الدعم العسكري لطهران يترك بصماته القاتلة على الحرب، لكن العواقب الجيوسياسية تمتد إلى أبعد من ذلك بكثير. ومن خلال تصعيد دعمها لمحاولة روسيا الإمبراطورية اخضاع أوكرانيا، تأمل إيران في دفع مشروعها الإمبراطوري في الشرق الأوسط. من المرجح أن تسعى طهران إلى الاستفادة من الشراكة الروسية-الإيرانية العميقة في صفقات الأسلحة من موسكو مع استخدام الدروس المستفادة من ساحة المعركة الأوكرانية لتحسين قدرات المسيرات والصواريخ الإيرانية. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يأمل النظام في إيران أن يؤدي تأجيج الأزمة في أوكرانيا إلى تشتيت انتباه الغرب عن مواجهة سعي إيران للهيمنة في الشرق الأوسط. وبأي حال من الأحوال، قد يساعد اقتحام طهران لسياسات القوة الأوروبية في دفع واشنطن وحلفائها الغربيين نحو سياسة أكثر قوة لمواجهة إيران".وتابعت الصحيفة، "لمعالجة نقاط الضعف في ساحة المعركة التي تعيق حربها التي استمرت ثمانية أشهر ضد أوكرانيا، وجدت روسيا مؤيدًا راغبًا. طهران، التي أنفقت موارد وجهودًا كبيرة في برامج المسيرات والصواريخ منذ الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات، زودت موسكو بمئات المسيرات من مختلف الأنواع. وهي تشمل شاهد -136 المصممة لتلائم أسلوب الكاميكازي المستهدف. بالإضافة إلى مساعدة القوات الروسية في القضاء على أهداف ثابتة بالقرب من الخطوط الأمامية، مكّنت الذخيرة روسيا من شن العديد من الضربات في مدن عبر أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة مع الحفاظ على مخزونها الصاروخي المتضائل. ويقول المسؤولون الإيرانيون والمسؤولون المتحالفون مع الولايات المتحدة الآن إن طهران ستزود موسكو قريبًا ليس فقط بمزيد من مسيرات شاهد -136 ومسيرات أخرى ولكن أيضًا بصواريخ فاتح 110 وصواريخ ذو الفقار الباليستية قصيرة المدى - وهو تصعيد آخر للدعم الإيراني للحرب الروسية. وتعد هذه الصواريخ الباليستية الأحادية المرحلة والتي تعمل بالوقود الصلب والمتحركة على الطرق من بين أكثر الصواريخ دقة في ترسانة الصواريخ الباليستية الإيرانية، والتي تعد الأكبر في الشرق الأوسط. استخدمت إيران أنواعًا مختلفة من هذه الصواريخ في العديد من العمليات العسكرية على مدار نصف العقد الماضي، على الرغم من أنها قد نشرت أنواعًا مختلفة من هذه الأسلحة إلى وكلائها في الشرق الأوسط، إلا أن النظام لم يأت بها من قبل إلى أوروبا الشرقية".وأضافت الصحيفة، "إن تعاون طهران وموسكو عن كثب في أوكرانيا فاجأ العديد من المراقبين - بما في ذلك بعض الخبراء الروس البارزين في شؤون إيران. على الرغم من تحالفهما الأخير، تتمتع إيران وروسيا بتاريخ طويل من العداء وانعدام الثقة يعود إلى الحقبة القيصرية، بما في ذلك سلسلة من الحروب الروسية الفارسية والتدخل الروسي المتكرر في السياسة الفارسية. ومع ذلك، اكتسبت العلاقات الروسية الإيرانية زخمًا منذ عودة فلاديمير بوتين إلى الرئاسة الروسية في عام 2012، وخاصة منذ تدخله العسكري في سوريا عام 2015 لإنقاذ حليفهما المشترك، الرئيس السوري بشار الأسد. على الرغم من استمرار الشك والمنافسة، يرى كلا الجانبين بشكل متزايد أن مصالحهما متشابكة، ومدفوعة بالمعارضة المشتركة للغرب. ما من تحالف رسمي بين البلدين في الأفق، لكن ذلك لن يمنع روسيا وإيران - إلى جانب الصين - من تعميق الوفاق بينهما. منذ غزوها الكارثي لأوكرانيا، ضاعفت موسكو من شراكتها مع طهران، بما في ذلك جهودهما المشتركة لمواجهة العقوبات الغربية. في غضون ذلك، أصدر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي تعليمات لأتباعه بتطوير علاقات أقوى مع روسيا والصين. إن صفقة تزويد روسيا بمسيرات وصواريخ ومستشارين عسكريين لها معنى استراتيجي بالنسبة لإيران ويمكن أن تثبت قيمة الأخيرة لأحد شركائها الرئيسيين في الوفاق المناهض للغرب. ويثير الاتفاق أيضا التساؤل عما قد تحصل عليه إيران في المقابل. يمكن الآن عرض الطائرات المقاتلة الروسية المتقدمة أو نظام الدفاع الجوي S-400، الذي رفضت موسكو في السابق بيعه لطهران. وفي الوقت نفسه، ستحصل إيران على أرض تجارب واسعة النطاق لمنصاتها الصاروخية ومسيراتها، بما في ذلك ضد أنظمة الدفاع الجوي الغربية الصنع وغيرها من الأسلحة. من المؤكد أن طهران ستطبق الدروس المستفادة من المسرح الأوكراني على تطوير الأسلحة والتكتيكات المستقبلية في الشرق الأوسط".وبحسب الصحيفة، "لكن بالنسبة لحكام إيران، فإن دعم الحرب الروسية في أوكرانيا هو أيضًا توسيع لهجومهم ضد الغرب. على مدى عقود، سعت إيران إلى توسيع نفوذها وإضعاف منافسيها من خلال توفير الأسلحة إلى الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط، مثل حزب الله والمتمردين الحوثيين في اليمن. الآن، طهران، في الواقع، تطبق نفس استراتيجية انتشار الأسلحة في أوروبا. من خلال تأجيج الأزمة في أوكرانيا، من المحتمل أن تأمل إيران في قيادة الولايات المتحدة لمواصلة تحويل انتباهها عن الشرق الأوسط. عوضاً عن ذلك، يجب على واشنطن أن توضح أن دعم إيران للحرب الروسية لن يؤدي إلا إلى عزيمة أميركية أقوى في الشرق الأوسط. ومن المفارقات أن دعم طهران للحرب الروسية في أوكرانيا قد يدفع الغرب إلى إيلاء المزيد من الاهتمام، وليس أقل، للشرق الأوسط، خاصة إذا تبنت أوروبا الآن خطاً أكثر صرامة تجاه إيران. مع اقتراب التهديد الإيراني من أوروبا، لا ينبغي لواشنطن أن تفوت هذه الفرصة لتحسين مواءمة السياسات عبر الأطلسي تجاه إيران. يجب على الولايات المتحدة أيضًا حشد المزيد من الدعم ضد موسكو من إسرائيل ودول الخليج العربي من خلال الإشارة إلى علاقات روسيا المتينة مع إيران. في الوقت نفسه، يجب على الولايات المتحدة أن تعمل على ضمان أن حلفاءها الإسرائيليين والعرب، الذين عاشوا لسنوات على الخطوط الأمامية لتهديد المسيرات والصواريخ الإيرانية، لديهم القدرات العسكرية والدعم الذي يحتاجون إليه لمواجهة العدوان الإيراني".وختمت الصحيفة، "أخيرًا، أعطت تصرفات إيران في أوكرانيا أيضًا إدارة بايدن وشركاءها الأوروبيين سببًا آخر للتخلي عن سعيهم لإحياء اتفاق 2015 النووي مع طهران. بالإضافة إلى الفشل في احتواء طموحات إيران في مجال الأسلحة النووية، فإن الصفقة ستمكّن من مزيد من التعاون الروسي الإيراني في المشاريع النووية المدنية والتهرب من العقوبات، بينما تقدم لطهران الأموال التي تحتاجها لشراء أسلحة تقليدية متطورة من روسيا وأماكن أخرى".