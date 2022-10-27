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خامنئي: على الإيرانيين الاتحاد بعد هجوم ضريح شيراز

Lebanon 24
27-10-2022 | 06:15
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دعا المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الإيرانيين اليوم إلى الاتحاد بعد هجوم تبنّاه تنظيم داعش على ضريح أودى بحياة 15 شخصا، وقال إن من يقفون وراءه "سيعاقَبون بالتأكيد".

وقال في بيان تلاه التلفزيون الرسمي واوردته وكالة "رويترز": "يجب علينا جميعا التصدي للعدو وعملائه الخونة أو الجهلاء. يجب على أجهزة الأمن والقضاء والنشطاء في مجال الفكر  والشعب الاتحاد ضد  الاستخفاف بأرواح الناس وأمنهم ومقدساتهم".
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المصدر: روسيا اليوم
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