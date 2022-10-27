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عربي-دولي

تنفيذ ضربات دقيقة في أي مكان بالعالم.. واشنطن تكشف عن القاذفة الشبح "بي-21"

Lebanon 24
27-10-2022 | 06:45
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أعلنت شركة "نورثروب غرومان" (Northrop Grumman) لأنظمة الملاحة الجوية الأسبوع الماضي أنها ستكشف في بداية كانون الأول المقبل عن القاذفة الشبح الأكثر تقدما في العالم.

وقال دوغ يونغ المدير التنفيذي للشركة "تعد قاذفة "بي-21 رايدر" (B-21 Raider) أكثر الطائرات العسكرية تقدما على الإطلاق، وهي نتاج ابتكار رائد وتميز تكنولوجي".
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ورغم أن الرحلة الأولى للطائرة لن يتم إجراؤها حتى العام المقبل فإن موعد الكشف عن "بي-21 رايدر" تسبب بالفعل في حالة من الذهول بين الخبراء العسكريين الصينيين، حسب الموقع الإخباري الهندي "أوروإيجيان تايمز" (Euroasiantimes).

وحسب الشركة المصنعة، فإن هذه القاذفة قادرة على اختراق أقوى الدفاعات لتنفيذ ضربات دقيقة "في أي مكان بالعالم".

وعلى الرغم من توفر القليل جدا من التفاصيل حول "بي-21 رايدر" نظرا لأنها تدخل ضمن برنامج تسليح سري للغاية فإن ما هو معلوم الآن هو أنها قاذفة قنابل شبحية يمكنها استخدام أسلحة تقليدية ونووية.

وفي صفقة تزيد على 80 مليار دولار تخطط وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون لشراء ما لا يقل عن 100 من هذه الطائرات، ويتوقع -حسب ما أوردته مجلة "لوبوان" Le Point الفرنسية- أن يكون تسليم أولى هذه القاذفات في عام 2025.

وقد تم اختيار اسم "رايدر" تكريما لطياري غارة "دوليتل"، وهي أول قصف أميركي جريء للغاية على الأراضي اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية، وكان أول رد على هجوم اليابان على بيرل هاربر أواخر عام 1941 خلال الحرب العالمية الثانية.
المصدر: الجزيرة
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