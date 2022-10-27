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هجوم بسكين على مكتب رئيسة وزراء نيوزيلندا.. المتهم امرأة

Lebanon 24
27-10-2022 | 07:30
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اعتقلت السلطات النيوزيلندية امرأة (57 عاما)، بعدما شنت هجوما على مكتب رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، في العاصمة أوكلاند.

وذكرت تقارير إعلامية محلية، أن عناصر من الشرطة ورجال إطفاء حضروا، صباح الخميس، إلى مكتب جاسيندا أرديرن الانتخابي في ضاحية مورنينغسايد.
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وأوضحت التقارير أن "شخصا شوهد وهو يحطم ثقبا في باب المكتب، ويلقي بشيء في الداخل، قبل أن يتدفق الدخان عبر المبنى"، حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتم العثور على سكين كبير على الرصيف، فيما سمع صحفي رجال الإطفاء وهم يحذرون صاحب متجر قريب من "لمس مقبض السكين".

وأكدت الشرطة أنه "تم الإبلاغ عن الحادث في حوالي الساعة 8.20 صباحا، حيث تم إلقاء جسم من خلال نافذة"، لافتة إلى أنها تجري التحقيقات اللازمة.

ولم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات، ولم تكن رئيسة وزراء نيوزيلندا متواجدة في المبنى، إذ سافرت برفقة خطيبها كلارك جيفورد إلى القارة القطبية الجنوبية. ومن المفترض أن تعود إلى نيوزيلندا في وقت متأخر الجمعة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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