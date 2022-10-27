هل ينتهي الدعم الأميركي لأوكرانيا؟

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ذكر موقع "سكاي نيوز" أنّ وزير الخارجية الأوكرانية دميترو كوليبا قال لموقع أكسيوس إنه يشعر بالقلق إزاء التهديدات الأخيرة من جانب كبار المشرعين الجمهوريين الأميركيين بقطع المساعدات عن أوكرانيا، في حال سيطروا على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي الأميركية الشهر المقبل.وفقا لموقع أكسيوس، أي تقليل أميركي للمساعدات الأوكرانية من شأنه أن يوجه ضربة كبيرة إلى كييف ويمكن أن يغير مسار الحرب.أشار زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، في مقابلة الأسبوع الماضي، إلى أن الجمهوريين لن "يكتبوا شيكا على بياض" لأوكرانيا في وقت الركود الاقتصادي.وقال كوليبا: "نحن قلقون من هذه التصريحات. نعتقد أنها غير عادلة. لكنني أعتقد أننا سنصلح الأمر وأنا متأكد من أننا سنتعامل مع هذه المخاطر بشكل فعال وأن المساعدات لأوكرانيا لن يتم قطعها".وأشار إلى أن أوكرانيا تلقت تاريخيا دعما من الحزبين في الكونغرس الأميركي. وقال: "سنعمل مع كل من الجمهوريين والديمقراطيين للتأكد من استمرار المساعدة".وأضاف: "يدلي الناس بتصريحات سياسية قبل الانتخابات ويتبعون سياسات مختلفة بعد الانتخابات. قد تكون هناك بعض الأصوات، قد تكون مؤثرة. لا أقول إننا لسنا معنيين. نحن كذلك. لكنني أعتقد أننا سنتمكن من التعامل معها،" أضاف.