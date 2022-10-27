Advertisement

عربي-دولي

هل ينتهي الدعم الأميركي لأوكرانيا؟

Lebanon 24
27-10-2022 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1004681-638024756143427044.jpg
Doc-P-1004681-638024756143427044.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "سكاي نيوز" أنّ وزير الخارجية الأوكرانية دميترو كوليبا قال لموقع أكسيوس إنه يشعر بالقلق إزاء التهديدات الأخيرة من جانب كبار المشرعين الجمهوريين الأميركيين بقطع المساعدات عن أوكرانيا، في حال سيطروا على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي الأميركية الشهر المقبل.
Advertisement

لماذا يهم الأمر؟

وفقا لموقع أكسيوس، أي تقليل أميركي للمساعدات الأوكرانية من شأنه أن يوجه ضربة كبيرة إلى كييف ويمكن أن يغير مسار الحرب.


كيف بدأ الأمر؟

أشار زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، في مقابلة الأسبوع الماضي، إلى أن الجمهوريين لن "يكتبوا شيكا على بياض" لأوكرانيا في وقت الركود الاقتصادي.


ماذا قال كوليبا؟

وقال كوليبا: "نحن قلقون من هذه التصريحات. نعتقد أنها غير عادلة. لكنني أعتقد أننا سنصلح الأمر وأنا متأكد من أننا سنتعامل مع هذه المخاطر بشكل فعال وأن المساعدات لأوكرانيا لن يتم قطعها".

وأشار إلى أن أوكرانيا تلقت تاريخيا دعما من الحزبين في الكونغرس الأميركي. وقال: "سنعمل مع كل من الجمهوريين والديمقراطيين للتأكد من استمرار المساعدة".

وأضاف: "يدلي الناس بتصريحات سياسية قبل الانتخابات ويتبعون سياسات مختلفة بعد الانتخابات. قد تكون هناك بعض الأصوات، قد تكون مؤثرة. لا أقول إننا لسنا معنيين. نحن كذلك. لكنني أعتقد أننا سنتمكن من التعامل معها،" أضاف.

خلفية القصة

كان هناك دعم قوي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتقديم المساعدة لأوكرانيا في وقت مبكر من بدء الحرب، لكن لاحقا، أعرب أعضاء مجلس النواب الجمهوريين عن شكوكهم بشأن تقديم دعم عسكري إضافي مع استمرار الحرب.

في أيار، صوت 57 جمهوريا في مجلس النواب بـ "لا" على حزمة مساعدات بقيمة 40 مليار دولار لأوكرانيا.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد المشرعين المعارضين لمثل هذه الحزم بعد الانتخابات النصفية، خاصة إذا تم جذب المزيد من المرشحين المتشككين من الحزب الجمهوري إلى الكونغرس، وفقا لأكسيوس.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2022-10-27
14:30 | 2022-10-27
14:00 | 2022-10-27
13:30 | 2022-10-27
13:00 | 2022-10-27
12:30 | 2022-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website