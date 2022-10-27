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عربي-دولي

رئيس وزراء اليونان: لا مجال لمزيد من التوتر في أوروبا

Lebanon 24
27-10-2022 | 08:30
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 قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنه لا مجال لمزيد من التوترات في أوروبا، في إشارة إلى ما تقول أثينا إنه خطاب عدائي من جانب تركيا.

وقال ميتسوتاكيس بعد اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتس في أثينا: "لا مجال لمصادر توتر أخرى غير ضرورية. الجزر اليونانية لا تشكل تهديدا لأحد".
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وأضاف أن أوروبا يجب أن تتصدى لخطط روسيا لزعزعة الاستقرار في أوروبا.
المصدر: العربية
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