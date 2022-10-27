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عربي-دولي

جريمة تهزّ دولة عربيّة... صبّت زيتاً مغلياً على شقيقها النائم وقتلته!

Lebanon 24
27-10-2022 | 11:00
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هزت جريمة مروعة الشارع السوداني، بعد أن قامت امرأة بصب الزيت المغلي على شقيقها الشاب في مدينة أم درمان، بولاية الخرطوم، ما أدى إلى وفاته.

أتى ذلك بعد شجارها مع أخيها الذي ضربها بسبب عودتها إلى المنزل بساعة متأخرة من الليل، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
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وفي التفاصيل، استغلت المتهمة فترة نوم محمد الفاتح أحمد، في غرفته وقامت بغلي كمية من الزيت إلى أن ارتفعت حرارته فصبتها على وجهه وبعض أطرافه، ما تسبب بحروق خطيرة خصوصاً على مستوى الوجه.

وتدخل الجيران بالحي الذين سمعوا صراخه وهبوا لنجدته ونقله إلى المستشفى، إلا أن الإصابات كانت كبيرة وخطيرة، فلفظ أنفاسه.

في حين تحركت الشرطة للقبض على المتهمة وفتح بلاغ في مواجهتها تحت المادة 130 القتل العمد. فيما تم نقل جثمان القتيل إلى مشرحة أم درمان.

 
 
(العربية)

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